دولي

عقوبة جديدة من زعيم كوريا الشمالية لنائبيه بالحزب الحاكم

عقوبة جديدة من زعيم كوريا الشمالية لنائبيه بالحزب الحاكم
زعيم كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
طرد زعيم كوريا الشمالية ورئيس حزب العمال الحاكم في البلاد كيم جونغ أون نائبين له من صفوف الحزب بتهمة الفساد، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بالانضباط.

وخلال اجتماع موسع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال ترأسه اليوم السبت، انتقد الزعيم الكوري "السلوكيات غير الحزبية" المستشرية بين أعضاء اللجنة والهيئات المسؤولة عن إعداد كوادره، بما فيها "إساءة استخدام السلطة والامتيازات والبيروقراطية والفساد"، وفق (روسيا اليوم). 

وأشار إلى خطورة وعواقب هذه الأفعال ووجه ضربة قوية إلى السلوكيات المعادية للحزب والشعب والاشتراكية، مشددا على أنه على جميع أعضاء الحزب أن "يتعلموا درسا جديا مما حدث لإحداث نقلة نوعية جديدة في العمل الحزبي.

وفي ختام هذا الجزء من الاجتماع المكرس لمكافحة الفساد، أمر كيم بإقالة نائبي رئيس حزب العمال لي مان غون، وباك تهي دوك، من منصبيهما.

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