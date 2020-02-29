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أول بلد عربي يُعلق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان

أول بلد عربي يُعلق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بتوقيع اتـفاق السلام التاريخي بـين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالـبان.

أعربـت وزارة الخارجية عـن ترحيب المملكة العربية السعوديـة بتوقيع اتـفاق السلام بـين الولايـات المتحـدة الأمـريكية وحركة طالبان، لما لذلـك مـن دور في استعادة جمھوريـة أفغانستان الإسلامـية استقرارھا بما يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، وبحسب وكالة الأنباء السعودية.

وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة لأن تحقق تلك الخطوة وقفا شاملا ودائما لإطلاق الـنار، وسلام يعم جميع أنحاء الــبلاد، بما يسھم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني في التنمية والازدھار.

وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، اليوم السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا لوقف أعمال العنف وإحلال السلام في البلاد.

ووقع عن حركة "طالبان" الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي، وعن الولايات المتحدة مبعوثها للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد.

ويقضي الاتفاق بين أمريكا و"طالبان" بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهراً.

ونص الاتفاق أيضا على أن أمريكا ستعمل فورا على خطة مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين.

كما أن أمريكا والحكومة الأفغانية ستفرجان عن نحو خمسة آلاف أسير وطالبان ستفرج عن نحو ألف أسير بحلول 10 آذار/مارس، بالإضافة إلى أن أمريكا تهدف إلى رفع العقوبات عن أعضاء طالبان بحلول آب/أغسطس 2020.

وأكد الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها والتحالف من خمس قواعد عسكرية خلال 135 يوماً.

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