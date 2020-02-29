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تعقيم الحرم المكي أربع مرات يومياً بسبب فيروس (كورونا)

تعقيم الحرم المكي أربع مرات يومياً بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات السعودية، إن عشرات العمال الذين وضعوا كمامات خضراء يقومون بتطهير أرضيات المسجد الحرام في مكة المكرمة بلا توقف، في ظل تصاعد المخاوف من وصول فيروس كورونا الجديد إلى أقدس أماكن المسلمين.

وحسب السلطات السعودية، فإنه يتم غسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يوميًا، ورفع 13 ألفا و500 سجادة من أماكن الصلاة، إذ تستقطب مناسك العمرة ملايين المسلمين سنويا من مختلف بلدان العالم، وفق (العربي الجديد).

وفي صحن الكعبة، وكذلك في مسعى الصفا والمروى، تنتشر فرق التنظيف التي ارتدى أفرادها ملابس زرقاء، فيما تفوح في المكان رائحة منظف الكلور. ويتكرر المشهد في أماكن تناول الطعام خارج محيط الحرم، في إجراء اعتيادي، لكن زادت وتيرته مؤخرا.

ومنذ مساء الخميس، ازدحم صحن الكعبة كعادته بآلاف القادمين من داخل المملكة لأداء العمرة، بالإضافة إلى عشرات آلاف المعتمرين المتواجدين في المدينة. ووضع كثيرون كمامات وأقنعة، بينما ارتدت بعض المعتمرات الآسيويات، خصوصا المتقدمات بالسن، قفازات في أيديهن.

ولم تسجل حالات بفيروس كورونا داخل السعودية، لكن عددا من السعوديين أعلن عن إصابتهم في البحرين والكويت المجاورتين، وعبرت المملكة عن قلقها من ظهور حالات في الدول المجاورة بعد تسجيل عشرات الإصابات بين أشخاص عادوا من إيران.

وعلّقت السعودية الأربعاء، مؤقّتاً، دخول الراغبين بأداء العمرة إلى أراضيها، كما علقت زيارة المدينة المنورة، في إجراء احترازي غير مسبوق يرمي إلى منع وصول فيروس كورونا، وقررت الرياض الجمعة، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة والمدينة خشية تفشي الفيروس، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

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