دولي

بعد 19 عامًا من الصراع.. توقيع اتفاق سلام تاريخي بين أمريكا وحركة طالبان

بعد 19 عامًا من الصراع.. توقيع اتفاق سلام تاريخي بين أمريكا وحركة طالبان
رام الله - دنيا الوطن
بدأت اليوم السبت في العاصمة القطرية، الدوحة، مراسم توقيع الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، بحضور شخصيات من عدة دول، وذلك عقب تهدئة لمدة سبعة أيام أعلنتها واشنطن وطالبان وانتهت أمس الجمعة.

ووفق موقع (الجزيرة.نت)، يشارك في توقيع الاتفاق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والملا عبد الغني برادر نائب الشؤون السياسية لطالبان، إضافة إلى مشاركة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني عن راعية الاتفاق.

ويشارك في حفل توقيع الاتفاق مسؤولون عن 18 دولة أبرزهم ووزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، إضافة لمشاركة أربع منظمات دولية.

ولم يكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق، إلا أن هناك توقعات بأن يشمل انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية إضافة إلى إطلاق حوار أفغاني أفغاني.

وسينهي الاتفاق حربا في أفغانستان دامت 19 سنة، شهدت خلال هذه الفترة آلاف القتلى من المدنيين إضافة إلى الجنود الأميركيين.

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