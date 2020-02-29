شؤون فلسطينية

عريقات: فريدمان لا يزال يُمارس الكذب والتضليل

عريقات: فريدمان لا يزال يُمارس الكذب والتضليل
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وليست تلك التي يستمر السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الكذب والتضليل بشأنها.

وأكد عريقات في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، أن ما جاء في نص مؤامرة العصر ما تسمى بـ (صفقة القرن)، أن أبو ديس وكقر عقب يمكن أن يسميها الفلسطيني عاصمة فلسطين، مشددًا على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين هي البلدة القديمة، بما فيها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة وكل الأحياء داخل الأسوار والتي تشمل الأبواب السبعة والمصرارة وشارع صلاح الدين وغيرها من الـ (6 كم2) المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف: "هذه القدس عاصمة دولة فلسطين أما محاولات التضليل والكذب التي عبرت عنها مؤامرة القرن وأحد كتبتها فريدمان، فهي إلى زوال، ولا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون لها السيادة الكاملة الناجزة على الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة والأسوار والشوارع العتيقة".

وشدد عريقات على أن القدس هي بوابة السلام وقدس الإسراء والمعراج وقيام السيد المسيح عليه السلام.

يشار إلى أن السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان، زعم بالأمس، وجود قنوات اتصال خلفية مع قيادات في السلطة الفلسطينية ومع الحكومة الفلسطينية، بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن) والتي رفضتها الأطراف الفلسطينية حكومةً وفصائل.

أخبار ذات صلة

أصحاب المولدات الكهربائية بغزة يُهددون بإيقافها عن العمل بسبب الضرائب

أصحاب المولدات الكهربائية بغزة يُهددون بإيقافها عن العمل بسبب الضرائب

عريقات: تنفيذ الضم بالقوة سيدخل المجتمع الدولي بصراعات لها أول وليس لها آخر

عريقات: تنفيذ الضم بالقوة سيدخل المجتمع الدولي بصراعات لها أول وليس لها آخر

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل التنكيل بالأطفال في الدامون

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل التنكيل بالأطفال في الدامون

القططي: قوة ردع المقاومة تمنع جيش الاحتلال من الإقدام على عمليات اغتيال

القططي: قوة ردع المقاومة تمنع جيش الاحتلال من الإقدام على عمليات اغتيال

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح وجامعة &#34;لا فيرن&#34; الأمريكية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح وجامعة "لا فيرن" الأمريكية

حضورجماهيري ووطني فلسطيني وعربي وأممي حاشد في مهرجان العيد 51 لانطلاقة &#34;الديمقراطية&#34;

حضورجماهيري ووطني فلسطيني وعربي وأممي حاشد في مهرجان العيد 51 لانطلاقة "الديمقراطية"

الحكومة توضح موقفها من تصريحات فريدمان وجود قنوات خلفية للمفاوضات مع الولايات المتحدة

الحكومة توضح موقفها من تصريحات فريدمان وجود قنوات خلفية للمفاوضات مع الولايات المتحدة

&#34;التربية&#34; تُؤكد على مرتكزات الشراكة الوطنية والدولية لتطوير التعليم

"التربية" تُؤكد على مرتكزات الشراكة الوطنية والدولية لتطوير التعليم

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

عريقات: فريدمان لا يزال يُمارس الكذب والتضليل

عريقات: فريدمان لا يزال يُمارس الكذب والتضليل

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل التنكيل بالأطفال في الدامون

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل التنكيل بالأطفال في الدامون

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح وجامعة &#34;لا فيرن&#34; الأمريكية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح وجامعة "لا فيرن" الأمريكية

حضورجماهيري ووطني فلسطيني وعربي وأممي حاشد في مهرجان العيد 51 لانطلاقة &#34;الديمقراطية&#34;

حضورجماهيري ووطني فلسطيني وعربي وأممي حاشد في مهرجان العيد 51 لانطلاقة "الديمقراطية"

&#34;التربية&#34; تُؤكد على مرتكزات الشراكة الوطنية والدولية لتطوير التعليم

"التربية" تُؤكد على مرتكزات الشراكة الوطنية والدولية لتطوير التعليم

العمل النقابي بجبهة النضال تُرحب بوقف النقابات الصحية إجراءاتها التصعيدية

العمل النقابي بجبهة النضال تُرحب بوقف النقابات الصحية إجراءاتها التصعيدية

تطورات الحالة الجوية.. منخفض اليوم وغداً وارتفاعات متتالية على الحرارة من الاثنين

تطورات الحالة الجوية.. منخفض اليوم وغداً وارتفاعات متتالية على الحرارة من الاثنين

فتح: لا يُوجد أي اتصالات مع الإدارة الأمريكية حول (صفقة القرن)

فتح: لا يُوجد أي اتصالات مع الإدارة الأمريكية حول (صفقة القرن)

منوعات

دانا الحلبي تسخر من جمهورها بموعد زفافها.. وتعليق:&#34;الدعوة عامة&#34;

دانا الحلبي تسخر من جمهورها بموعد زفافها.. وتعليق:"الدعوة عامة"

ظهور نادر لابنة أحلام &#34;لولوة&#34;

ظهور نادر لابنة أحلام "لولوة"

عمرو دياب يُشارك في عزاء حسني مبارك ممسكاً يد دينا الشربيني

عمرو دياب يُشارك في عزاء حسني مبارك ممسكاً يد دينا الشربيني

شاهد: محمد رمضان يثير الفوضى في عزاء مبارك

شاهد: محمد رمضان يثير الفوضى في عزاء مبارك

الأمير هاري يدخل عالم الغناء.. استمع لصوته

الأمير هاري يدخل عالم الغناء.. استمع لصوته

عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة

عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة

والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها الخلاب

والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها الخلاب

ابنة شقيقة سيرين عبد النور تشاركها في مسلسل &#34;دانتيل&#34;.. فمن الأجمل؟

ابنة شقيقة سيرين عبد النور تشاركها في مسلسل "دانتيل".. فمن الأجمل؟

شاهد جاهة الفنانة ديانا كرزون.. وهل أصابت عين (الحاسدين) والدتها؟

شاهد جاهة الفنانة ديانا كرزون.. وهل أصابت عين (الحاسدين) والدتها؟

كورونا يطال المشاهير..إصابة &#34;بشرى&#34; وسخرية &#34;نجوى كرم&#34; وتنبؤات مثيرة لعائلة سيمبسون

كورونا يطال المشاهير..إصابة "بشرى" وسخرية "نجوى كرم" وتنبؤات مثيرة لعائلة سيمبسون

عربي

شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك

شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك

هاشتاغ (#طنطاوي_مات) يتصدر تويتر

هاشتاغ (#طنطاوي_مات) يتصدر تويتر

ضاحي خلفان: رأيت سلطان عُمان الجديد في المنام

ضاحي خلفان: رأيت سلطان عُمان الجديد في المنام

إيران تُهدد إسرائيل برد ساحق بسبب سوريا

إيران تُهدد إسرائيل برد ساحق بسبب سوريا