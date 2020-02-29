توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح وجامعة "لا فيرن" الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت جامعة النجاح الوطنية مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة لا فيرن الأمريكية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات البحثية بين الطرفين في مجال المناظرة بموجب الاتفاقية الموقعة من الدكتور محمد السبوع، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة، والدكتور روبرت رويز، رئيس قسم دراسات البلاغة والاتصال في جامعة لا فيرن.
كما استقبل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة وفد جامعة لافيرن الأمريكية وأطلعه على البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة ومشاريعها المستقبلية، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في فلسطين، ورحب بفتح المجال للتعاون وتطوير الشراكة القائمة مع جامعة لافيرن في مختلف التخصصات والمجالات الممكنة.
تدعم جامعة لا فيرن جهود جامعة النجاح الساعية لتطوير المناهج الدراسية المتعلقة بدراسة فن الخطابة والنقاش في النجاح منذ عام 2019، حيث تمثل هذه الدعم بدايةً في إشراك المناظرين في الجامعة في إحدى بطولات المناظرات لعام 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلاها تدريبات افتراضية منتظمة بين أعضاء فريق المناظرات بين الطرفين.
استفادت الجامعة خلال العام الجاري من منحة فولبرايت للتعاون مع الدكتور رويز؛ لتطوير المناهج الدراسية المتعلقة بدراسة فن الخطابة والنقاش في الجامعة؛ بالإضافة إلى تطوير مهارات الحوار والمناظرة لأعضاء فريق مناظرات النجاح.
هذا وسيتم التعاون بين النجاح ولافيرن خلال ثلاث زيارات للدكتور رويز مع أعضاء فريقه من المناظرين، حيث إختتم الدكتور الضيف زيارته الأولى مع أعضاء فريقه والتي تضمنت تنظيم العديد من الدورات التدريبية المكثفة في مجال المناظرة باللغتين الإنجليزية والعربية، فضلاً عن عقد بطولة مناظرات افتراضية.
وقعت جامعة النجاح الوطنية مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة لا فيرن الأمريكية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات البحثية بين الطرفين في مجال المناظرة بموجب الاتفاقية الموقعة من الدكتور محمد السبوع، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة، والدكتور روبرت رويز، رئيس قسم دراسات البلاغة والاتصال في جامعة لا فيرن.
كما استقبل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة وفد جامعة لافيرن الأمريكية وأطلعه على البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة ومشاريعها المستقبلية، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في فلسطين، ورحب بفتح المجال للتعاون وتطوير الشراكة القائمة مع جامعة لافيرن في مختلف التخصصات والمجالات الممكنة.
تدعم جامعة لا فيرن جهود جامعة النجاح الساعية لتطوير المناهج الدراسية المتعلقة بدراسة فن الخطابة والنقاش في النجاح منذ عام 2019، حيث تمثل هذه الدعم بدايةً في إشراك المناظرين في الجامعة في إحدى بطولات المناظرات لعام 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلاها تدريبات افتراضية منتظمة بين أعضاء فريق المناظرات بين الطرفين.
استفادت الجامعة خلال العام الجاري من منحة فولبرايت للتعاون مع الدكتور رويز؛ لتطوير المناهج الدراسية المتعلقة بدراسة فن الخطابة والنقاش في الجامعة؛ بالإضافة إلى تطوير مهارات الحوار والمناظرة لأعضاء فريق مناظرات النجاح.
هذا وسيتم التعاون بين النجاح ولافيرن خلال ثلاث زيارات للدكتور رويز مع أعضاء فريقه من المناظرين، حيث إختتم الدكتور الضيف زيارته الأولى مع أعضاء فريقه والتي تضمنت تنظيم العديد من الدورات التدريبية المكثفة في مجال المناظرة باللغتين الإنجليزية والعربية، فضلاً عن عقد بطولة مناظرات افتراضية.
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