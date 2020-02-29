توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح وجامعة "لا فيرن" الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت جامعة النجاح الوطنية مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة لا فيرن الأمريكية، والتي تهدف إلى تعزيز ‏التعاون وتبادل الخبرات البحثية بين الطرفين في مجال المناظرة بموجب الاتفاقية الموقعة من ‏الدكتور محمد السبوع، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة، والدكتور روبرت رويز، ‏رئيس قسم دراسات البلاغة والاتصال في جامعة لا فيرن‎.‎



كما استقبل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة وفد جامعة لافيرن الأمريكية وأطلعه ‏على البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة ومشاريعها المستقبلية، والتحديات التي تواجه ‏قطاع التعليم العالي في فلسطين، ورحب بفتح المجال للتعاون وتطوير الشراكة القائمة مع ‏جامعة لافيرن في مختلف التخصصات والمجالات الممكنة.‏



تدعم جامعة لا فيرن جهود جامعة النجاح الساعية لتطوير المناهج الدراسية المتعلقة بدراسة ‏فن ‏الخطابة والنقاش في النجاح منذ عام 2019، حيث تمثل هذه الدعم بدايةً في إشراك ‏المناظرين في الجامعة في إحدى بطولات المناظرات لعام 2019 في الولايات المتحدة ‏الأمريكية، وتلاها تدريبات افتراضية منتظمة بين أعضاء فريق المناظرات بين الطرفين.‏



استفادت الجامعة خلال العام الجاري من منحة فولبرايت للتعاون مع الدكتور رويز؛ لتطوير ‏المناهج الدراسية المتعلقة بدراسة فن ‏الخطابة والنقاش في الجامعة؛ بالإضافة إلى تطوير ‏مهارات الحوار والمناظرة لأعضاء فريق مناظرات النجاح.‏



هذا وسيتم التعاون بين النجاح ولافيرن خلال ثلاث زيارات للدكتور رويز مع أعضاء فريقه ‏من المناظرين، حيث إختتم الدكتور الضيف زيارته الأولى مع أعضاء فريقه والتي تضمنت ‏تنظيم العديد من الدورات التدريبية المكثفة في مجال المناظرة باللغتين الإنجليزية والعربية، ‏فضلاً عن عقد بطولة مناظرات افتراضية‎.‎