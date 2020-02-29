في ظل انتشار (كورونا).. نواب إيرانيون يؤكدون وجود مقابر جماعية في بلادهم

إيرانيون ينشرون صورة حفر مقبرة جماعية شمالي البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام دولية: إن الأوضاع في إيران، أخذت منحى خطيراً، بعد تفشي فيروس (كورونا) حيث اتهم نواب في البرلمان الإيراني، الحكومة بالتستر على الأرقام الحقيقية، خاصة مع ورود تقارير عن أعمال عنف، وحفر مقابر جماعية؛ لدفن الضحايا.



ووفق وكالة (سكاي نيوز عربية) فقد دعا النائب الإيراني غلام علي إيمانبادي، السلطات إلى الكشف عن الأرقام الحقيقية، وقال "يمكنك إخفاء الأرقام، لكن لا يمكنك إخفاء المقابر الجماعية".



وجاءت تصريحات النائب في البرلمان الإيراني بعد زيارته مقبرتين في مدينتي طهران ورشت، حيث أكد أن "المسؤولين يخفون الإحصائيات عن الناس، وما تم إعلانه رسمياً غير دقيق".



يشار إلى أن إيمانبادي، ليس أول نائب في البرلمان، يتهم الحكومة الإيرانية بالتضليل في مسألة (كورونا)، إذ سبقه النائب عن مدينة قم، أحمد أميريبادي فرحاني، الذي قال: إن السلطات أخفت أمر وجود (كورونا) لعدة أيام، مضيفاً أن عدد الضحايا في المدينة الدينية يبلغ 50، في وقت كانت السلطات تتحدث عن 12 وفاة فقط.