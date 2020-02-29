الحكومة توضح موقفها من تصريحات فريدمان وجود قنوات خلفية للمفاوضات مع الولايات المتحدة



وقال فريدمان: إن هناك "قنوات اتصال خلفية مع قياديين فلسطينيين، وحتى مع الحكومة الفلسطينية، لا أريد أن اعترض طريق ذلك، لكن اعتقد أن هناك اعترافا بأن بعض جوانب هذه الخطة جيدة للفلسطينيين، لنكن واضحين، مثل حل الدولتين، وهناك عاصمة في القدس الشرقية، قد لا تكون في عمق القدس بالدرجة التي يفضلها الفلسطينيون، لكن هناك عاصمة في القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطننَفت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، مزاعم السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بوجود قنوات خلفية للمفاوضات مع الولايات المتحدة حول (صفقة القرن).وشدد إبراهيم ملحم، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على المبادرة التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، التي أكد خلالها رفضه للخطة الأميركية، ودعا إلى إنشاء آلية دولية بمشاركة الرباعية الدولية، ومجلس الأمن الدولي، لعقد مؤتمر دولي للسلام؛ لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، رافضاً في الوقت ذاته، قبول واشنطن وسيطاً وحيداً لعملية السلام.وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد زعم في مقابلة مع (الجزيرة) ضمن برنامج "من واشنطن" يوم الجمعة، وجود قنوات اتصال خلفية مع قيادات في السلطة الفلسطينية، ومع الحكومة في رام الله، بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صفقة القرن).