شؤون فلسطينية

العمل النقابي بجبهة النضال تُرحب بوقف النقابات الصحية إجراءاتها التصعيدية

العمل النقابي بجبهة النضال تُرحب بوقف النقابات الصحية إجراءاتها التصعيدية
مسيرة لجبهة النضال الشعبي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دائرة العمل النقابي، بجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الحرص على الحريات، والعمل النقابي في دولة فلسطين.

وأشارت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن المطالب النقابية، قضايا مشروعة، وقابلة للحوار والتفاوض الجماعي في إطار القانون وسيادته، وليس بخرقه، وخصوصاً في ظل ظروف وتحديات سياسية صعبة وخطيرة، تواجه قضية شعبنا، وحالة الطوارئ التي تمر بها البلاد لمواجهة وباء (كورونا)، وأهمية الاستعداد لذلك، حرصا على حياة أبناء شعبنا.

وقالت الدائرة: إذ نُرحب بموقف النقابات الصحية، بوقف إجراءاتها الاحتجاجية، والانخراط بحوار جاد مسؤول، استجابة لدعوة الحكومة، وتغليب المصلحة الوطنية على أية مصالح فئوية، فهذا الموقف الوطني والمسؤول، الذي اتخذته النقابات العاملة في القطاع الصحي، إنما هو دعوة للنقابات الأخرى؛ لوقف إجراءاتها الاحتجاجية، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية، لا سيما أن تلك النقابات عبر إضرابها، تشل القطاع الصحي، الذي من المفترض، أنه يعيش بحالة طوارئ، نتيجة ما نشهده من تفشي وباء (كورونا) القاتل.

وطالبت الحكومة، باقرار قوانين؛ لتوطين النقابات المهنية، وإقرار قانون التنظيم النقابي في دولة فلسطين.

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