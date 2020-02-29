وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة

المفكر الإسلامي محمد عمارة

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رام الله - دنيا الوطن

توفي المفكر الإسلامي، محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء في مصر، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز (89 عامًا)، بعد معاناة مع المرض، استمرت لأكثر من عشرين يومًا، وفقًا لما أكد نجله.



ونعى نجل عمارة، والده عبر منشور على حسابه في (فيسبوك)، وكتب قائلاً: "توفي أبي رحمه الله في هدوء، وبدون أي ألم أو معاناة، تحيط به أسرته الصغيرة، ويدعو لأمي ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه، وقال لكل واحد منهم: أحبك.. وأنا راض عنك".



وأقيمت صلاة الجنازة على محمد عمارة، اليوم السبت، عقب صلاة الظهر، في مسجد الحمد بالتجمع الخامس، على ان يُدفن في قريتهم (صروة)، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.



ووفقاً لمنشور خالد، فإن والده أوصى بـ"إكمال مشاريعه الفكرية وكتبه وأبحاثه، وهناك بعض الوصايا لتلاميذه، وكل من أحبَّ أو تعلم منه شيئاً ما، أولها إقامة صلاة الجنازة أو صلاة الغائب على والده في أكبر عدد ممكن من مدن العالم".