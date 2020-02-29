عاجل

  • قطر تعلن الكشف عن أول إصابة بفيروس (كورونا)

عربي

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة
المفكر الإسلامي محمد عمارة
رام الله - دنيا الوطن
توفي المفكر الإسلامي، محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء في مصر، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز (89 عامًا)، بعد معاناة مع المرض، استمرت لأكثر من عشرين يومًا، وفقًا لما أكد نجله.

ونعى نجل عمارة، والده عبر منشور على حسابه في (فيسبوك)، وكتب قائلاً: "توفي أبي رحمه الله في هدوء، وبدون أي ألم أو معاناة، تحيط به أسرته الصغيرة، ويدعو لأمي ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه، وقال لكل واحد منهم: أحبك.. وأنا راض عنك".

وأقيمت صلاة الجنازة على محمد عمارة، اليوم السبت، عقب صلاة الظهر، في مسجد الحمد بالتجمع الخامس، على ان يُدفن في قريتهم (صروة)، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

ووفقاً لمنشور خالد، فإن والده أوصى بـ"إكمال مشاريعه الفكرية وكتبه وأبحاثه، وهناك بعض الوصايا لتلاميذه، وكل من أحبَّ أو تعلم منه شيئاً ما، أولها إقامة صلاة الجنازة أو صلاة الغائب على والده في أكبر عدد ممكن من مدن العالم".

أخبار ذات صلة

شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك

شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك

هاشتاغ (#طنطاوي_مات) يتصدر تويتر

هاشتاغ (#طنطاوي_مات) يتصدر تويتر

ضاحي خلفان: رأيت سلطان عُمان الجديد في المنام

ضاحي خلفان: رأيت سلطان عُمان الجديد في المنام

إيران تُهدد إسرائيل برد ساحق بسبب سوريا

إيران تُهدد إسرائيل برد ساحق بسبب سوريا

قرار بإغلاق المدارس في لبنان كإجراء احترازي بسبب (كورونا)

قرار بإغلاق المدارس في لبنان كإجراء احترازي بسبب (كورونا)

شاهد: نجل مبارك ينشر &#34;وصية&#34; والده للشعب المصري

شاهد: نجل مبارك ينشر "وصية" والده للشعب المصري

تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس (كورونا) في لبنان

تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس (كورونا) في لبنان

رئيس الحكومة التونسية الجديد يتسلم مهامه رسميًا

رئيس الحكومة التونسية الجديد يتسلم مهامه رسميًا

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبية&#34; تُصدر بياناً للرأي العام بمناسبة ذكرى اغتيال نايف

"الشعبية" تُصدر بياناً للرأي العام بمناسبة ذكرى اغتيال نايف

مذكرة تعاون فلسطينية- فرنسية بمجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

مذكرة تعاون فلسطينية- فرنسية بمجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: سنُفعل مؤسسة المواصفات والمقاييس لخدمة المنتج الوطني

"الاقتصاد" بغزة: سنُفعل مؤسسة المواصفات والمقاييس لخدمة المنتج الوطني

مستوطنون يجرفون منطقة بطن الحمام وخلة الجامع بقرية حارس

مستوطنون يجرفون منطقة بطن الحمام وخلة الجامع بقرية حارس

قدورة فارس: فرص نجاة الأسير عروق ضئيلة ومتشائمون من إمكانية الإفراج عنه

قدورة فارس: فرص نجاة الأسير عروق ضئيلة ومتشائمون من إمكانية الإفراج عنه

أطفال يتناولون &#34;السيرج والملح&#34; في ساندويشات ومنزلهم لايصلح للعيش الآدمي يناشدون الرئيس

أطفال يتناولون "السيرج والملح" في ساندويشات ومنزلهم لايصلح للعيش الآدمي يناشدون الرئيس

كتلة نضال العمال تُرحب بالمواقف النقابية الداعمة لمقاطعة (أمازون)

كتلة نضال العمال تُرحب بالمواقف النقابية الداعمة لمقاطعة (أمازون)

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة والقدس

منوعات

ظهور نادر لابنة أحلام &#34;لولوة&#34;

ظهور نادر لابنة أحلام "لولوة"

عمرو دياب يُشارك في عزاء حسني مبارك ممسكاً يد دينا الشربيني

عمرو دياب يُشارك في عزاء حسني مبارك ممسكاً يد دينا الشربيني

شاهد: محمد رمضان يثير الفوضى في عزاء مبارك

شاهد: محمد رمضان يثير الفوضى في عزاء مبارك

الأمير هاري يدخل عالم الغناء.. استمع لصوته

الأمير هاري يدخل عالم الغناء.. استمع لصوته

عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة

عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة

والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها الخلاب

والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها الخلاب

ابنة شقيقة سيرين عبد النور تشاركها في مسلسل &#34;دانتيل&#34;.. فمن الأجمل؟

ابنة شقيقة سيرين عبد النور تشاركها في مسلسل "دانتيل".. فمن الأجمل؟

شاهد جاهة الفنانة ديانا كرزون.. وهل أصابت عين (الحاسدين) والدتها؟

شاهد جاهة الفنانة ديانا كرزون.. وهل أصابت عين (الحاسدين) والدتها؟

كورونا يطال المشاهير..إصابة &#34;بشرى&#34; وسخرية &#34;نجوى كرم&#34; وتنبؤات مثيرة لعائلة سيمبسون

كورونا يطال المشاهير..إصابة "بشرى" وسخرية "نجوى كرم" وتنبؤات مثيرة لعائلة سيمبسون

محمد منير يرغب في الزواج مجددا: &#34;مازلت عضلات&#34;

محمد منير يرغب في الزواج مجددا: "مازلت عضلات"

عربي

شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك

شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك

هاشتاغ (#طنطاوي_مات) يتصدر تويتر

هاشتاغ (#طنطاوي_مات) يتصدر تويتر

ضاحي خلفان: رأيت سلطان عُمان الجديد في المنام

ضاحي خلفان: رأيت سلطان عُمان الجديد في المنام

إيران تُهدد إسرائيل برد ساحق بسبب سوريا

إيران تُهدد إسرائيل برد ساحق بسبب سوريا