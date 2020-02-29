تعيين محيي الدين ياسين رئيساً للحكومة الماليزية

محيي الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن القصر الوطني في ماليزيا، عن تعيين محيي الدين ياسين، رئيس الوزراء الماليزي الثامن.



وقال مشرف القصر الوطني، أحمد فاضل شمس الدين، في بيان نقلته قناة (الجزيرة)، اليوم السبت: إن مراسم حلف اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الثامن، ستقام في القصر الوطني، يوم غد الأحد.



وكان رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، قد قدم يوم الاثنين الماضي، استقالته إلى الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله.