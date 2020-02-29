تطورات الحالة الجوية.. منخفض اليوم وغداً وارتفاعات متتالية على الحرارة من الاثنين

صورة أرشيفية

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خاص دنيا الوطن

أكد أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن الأراضي الفلسطينية، ستتأثر اليوم السبت، بامتداد منخفض جوي سريع، يكون متوسط الفعالية، متوقعاً أن ينتشر هطول الأمطار على فترات في معظم المناطق الشمالية والوسطى من فلسطين، وأجزاء من جنوبها، فيما ستنخفض درجات الحرارة بشكل لافت خلال الساعات المقبلة، خاصة في ساعات الليل.



وأشار المصري في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن فرصة الأمطار المتفرقة، ستكون حاضرة حتى عصر يوم غدٍ الاحد، قبل أن يستقر الجو بشكل تام.



وبين المصري، أن الأراضي الفلسطينية، ستكون على موعد مع ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، تبدأ يوم الاثنين، وتستمر حتى الخميس، بحيث تسجل معظم المناطق درجات حرارة عشرينية، وتسود أجواء شديدة الاعتدال، خاصة في النصف الثاني من هذا الأسبوع.