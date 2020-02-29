ائتلاف (كلنا مصوتين): نتوقع حصول المشتركة على (16 مقعداً) وأصوات البعض تذهب لنتنياهو واليسار



وأضاف سويد لـ "دنيا الوطن": " بحسب الانتخابات الماضية من (1 لـ 3%) من العرب بالداخل الفلسطيني يصوتون لنتنياهو، و10% يصوتون لأحزاب (اليسار الصهيوني) وما بين 85% لـ 90% يذهبون للقائمة المشتركة، سيكون هناك ارتفاع جيد جداً بالإقبال على الانتخابات يوم الاثنين، كل المواطنين يشعرون بالحماسة، ولديهم إيمان بأهمية التعاون والتصويت والمشاركة ".



وقال: حملة (كلنا مصوتين) كان لها ثلاثة أذرع، الحملة الأولى: إعلامية باستخدام وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولافتات الشوارع والصحف الورقية، والحملة الثانية: تتمثل بالفعاليات الميدانية في الشوارع والقاء المحاضرات في المراكز وتوزيع المنشورات والكتيبات، وسنستمر بالعمل حتى إغلاق الصناديق.



وأوضح أن الحملة الثالثة وهي الأساسية: هي حملة من (بيت لبيت)، حيث زار الائتلاف 150 ألف بيت عربي، مكملاً "كنا نسلم على الناس ونعطيهم موادنا، ونحثهم على التصويت والمشاركة، وحصلنا منهم على التزامات، وتواقيع بأنهم مشاركون في الانتخابات، وقمنا بإضافتهم في مجموعات (واتساب) نرسل من خلالها لهم مضامين ليتم تعميمها".



وأكد أن لحملة (كلنا مصوتين) رسالتين، الأولى: تتمثل في أهمية التصويت، وكلما صوتنا يكون لدينا قوة انتخابية لا يستطيع أحد تجاهل هذه القوة، فالمواطنون العرب تبلغ نسبتهم 17% من نسبة أصحاب حق الاقتراع، ونريد أن نقرر هوية 20 عضو كنيست.



وكشف، أن هناك تجاوباً كبيراً لدى المجتمع العربي، ونية حقيقة للمشاركة في الانتخابات، مستطرداً، أن هناك بعض المواطنين في البداية كان لديهم عدم رغبة في المشاركة، خصوصا أن الانتخابات تُعاد لثالث مرة، ولكن أعدادهم بدأت تقل مع اقتراب موعد الانتخابات.

توقع سامر سويد، مدير ائتلاف (كلنا مصوتين) لحث المواطنين العرب على الخروج للتصويت بانتخابات الكنيست الـ 23، أن ترتفع نسبة إقبال المجتمع العربي على الانتخابات بما يفوق الـ 65%، وربما تصل لـ 68%، متمماً: "ما معناه إذا صوتنا لـ 18 عضو كنيست، سيكون منهم 15 أو 16 للقائمة العربية المشتركة، لأن هناك من يصوت لأحزاب ثانية".