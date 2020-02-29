"الاقتصاد" بغزة: سنُفعل مؤسسة المواصفات والمقاييس لخدمة المنتج الوطني

منتجات غذائية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة د. رشدي وادي: إن الوزارة، ستُفعّل خلال المرحلة المقبلة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، لخدمة المنتج المحلي، وتحسين وتعزيز جودته.



وبيّن خلال لقاء نخبوي بلفيف من الصحفيين والكتاب ورجال الأعمال ورؤساء وأعضاء غرف تجارية، أن مؤسسة المواصفات والمقاييس، تعمل على رفع جودة المنتج الفلسطيني من خلال اعتماد مواصفات قياسية، تمكنه من زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المستوردة، وتوفير الحماية الصحية والبيئة للمستهلك، بعد التأكد من أن المنتجات، مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة.



وتحدث وادي خلال اللقاء عن إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية من خلال إصدار العديد من التعليمات لكل مرافق وإدارات ووحدات الوزارة؛ للتخفيف عن المواطنين، وخصوصاً صغار التجار، بالتعاون مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات والبلديات والجهات المختصة، وتخفيض رسوم القيد في السجل التجاري الفردي لتصبح 530 شيكلاً بدلاً من 1200 شيكل وإعفائها من غالبية المتطلبات مثل رخصة الحرفة، وخلو الطرف الضريبي، وعقد الإيجار، وسند الملكية.



وأشار وكيل وزارة الاقتصاد بغزة، إلى إبرام الوزارة العديد من التفاهمات مع اتحاد المقاولين، بتخفيض رسوم السجل التجاري للمقاولين، أصحاب ملفات الإرجاع الضريبي بعدد 200 مقاول، وتم تخفيض الرسوم من 150 إلى 30 شيكلاً فقط ، والعمل على تقديم إعفاء بقيمة 20% من استهلاك الكهرباء، التي يتم استهلاكها في المصانع والورش، وحماية المصادر الطبيعية كالمحافظة على المصادر المائية، ومقالع الرمال على صعيد استثمارها، وعدم استنزافها.



وذكر وادي، أنه تم البدء بمشروع التحول الإلكتروني للوزارة من خلال توفير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني ومجموعة من البرامج والتطبيقات الذكية، بهدف تسهيل الإجراءات المقدمة للتجار والمواطنين، مشيراً إلى إطلاق الرقم المجاني 1800112233 لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة.



وأوضح أن الوازرة عملت على تمديد الاعفاء من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% عن العام الحالي واعفاءات عن السنوات السابقة تصل الى ما نسبته 100%، واعفاء المواد الخام الواردة للمصانع من الرسوم الجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية، والعمل على تطبيق نظام الكوتا على بعض المنتجات الواردة لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الملابس والنسيج، ووضع رسوم على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.



وأشار إلى أن الوازرة عملت على اتاحة الفرص للعديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على قرض حسن نسبة ربح 0.0% من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10,000 دولار، والعمل على تسهيل تسجيل المشاريع الريادية للخريجين لدى الإدارة العامة للشركات بدفع 100 دولار، وتأخير باقي الرسوم بقيمة 900 دولار لثلاث سنوات لاحقة بعد أن يكون الخريج قد بدأ بمشروعه بنجاح.



وبخصوص المستثمرين بهيئة المدن الصناعية، بين د. وادي أنه جرى اعتماد نسبة خصم 50%على رسوم الإيجار للعام الحالي 2019 م، والعمل على تجهيز مختبر الفحوصات الخاص بالوزارة وتوفير عدد من الأجهزة المتطورة الخاصة بتحليل الأغذية وأصبح جاهزا لفحص جميع المكونات الغذائية وتحليلها، لافتاً إلى تخفيض رسوم الترخيص الصناعي بنسه 50% للعام الحالي، وتجميد المستحقات عن السنوات الماضية، تصل ما نسبته إلى 100%.