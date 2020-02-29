مستوطنون يجرفون منطقة بطن الحمام وخلة الجامع بقرية حارس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت جرافات المستوطنين، أعمال التجريف والتخريب في أراضي بطن الحمام، وخلة الجامع، جنوب بلدة حارس في سلفيت.



وجرى التجريف قرب مصانع مستوطنة (اريئيل) حيث سبق وبنى المستوطنون مصانع كبيرة وضخمة في تلك المنطقة، كما نقل موقع (حرية نيوز).



بدوره، قال الباحث في شؤون الاستيطان، د. خالد معالي: إن أعمال التجريف، التي تجري في المنطقة الصناعية لمستوطنة (اريئيل) الغربية؛ أتت على جزء من أرض وقف إسلامي تابعة للسلطة الفلسطينية.



وأكد أن كل أعمال التجريف الاستيطاني في الضفة الغربية، تخالف القانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق، والشرائع الدولية.