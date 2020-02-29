شؤون فلسطينية

"التنمية" تُعلن زيادة حصة الفرد بقطاع غزة من برنامج الغذاء العالمي

"التنمية" تُعلن زيادة حصة الفرد بقطاع غزة من برنامج الغذاء العالمي
عامل فلسطيني قطاع غزة - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي، ابتداء من الأول من آذار/ مارس المقبل على زيادة حصة الفرد بقطاع غزة بمبلغ 19 شيكلاً؛ ليصبح 54 شيكلاً بدل من 35 لنحو 50000 من مستفيدي برنامج الأغذية العالمي لمدة شهر واحد "شهر مارس فقط " من الأسر التي تقودها امرأة، ويوجد لديها معاقون ومعالون.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية، أكرم الحافي، بناءً على توجيهات، وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، والاهتمام بإيلاء أهلنا بقطاع غزة أولوية خاصة، فقد تم الاتفاق على هذه الزيادة، وكذلك بفتح البوابة الموحدة للمساعدات للجامعات والكليات بقطاع غزة؛ لمساعدة فحص الطلاب لمن هم من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، للتسهيل والتخفيف على الطلاب، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأشار الحافي إلى أن الوزارة تعمل بكافة طاقاتها من أجل التسهيل على أهلنا بالقطاع.

إلى ذلك، التقى وفد وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، بجامعة الأزهر اليوم، مع عميد المعاهد الأزهرية، وبحث اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة، والبحث بآليات العمل بالمرحلة المقبلة.

وأعرب الحافي عن اعتزازه بجامعة الأزهر، لاسيما وأنه أحد خريجيها، مقدماً الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على حسن الاستقبال.

وأكد حرص وزارة التنمية الاجتماعية، وبتوجيهات مجدلاني، على خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، كونها مؤسسة فلسطينية، وجدت لمساعدة الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم الطالب الفلسطيني، وتنفيذ العديد من برامج المساعدات الطارئة، والمشاريع الصغيرة، التي تخدم الأسر الفقيرة، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود بين جميع المؤسسات الفلسطينية، من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

 ومن جانبه، رحب د. أحمد التيان، رئيس الجامعة، بالوفد، معبراً عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، مؤكداً على أن جامعة الأزهر، تسخر كافة إمكانياتها لخدمة المجتمع الفلسطيني، وأن الجامعة تفتح أبوابها في أي وقت وحين، أمام مؤسساتنا الوطنية والوزارات الرسمية، من أجل التعاون، وتنفيذ الأنشطة والمشاريع المشتركة، لاسيما وأن الجامعة لا تتوانى عن خدمة كافة الطلبة، وأنها تقدم العديد من التسهيلات لكافة الطلبة؛ ليتمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية بكل سهولة.

وأكد أن الجامعة تحمل على عاتقها الكثير من الأعباء، من أجل مساعدة الطلبة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس الجامعة، الدكتور مازن حمادة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والدكتور عبد ربه العنزي، عميد شؤون الطلبة، كما حضر اللقاء، الأستاذ الدكتور علي النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين.


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