ليبرمان: نتنياهو أخبر ملك الأردن أنه لن يكون هناك أي ضم للمناطق الفلسطينية

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أفيغدورليبرمان، رئيس حزب (يسرائيل بيتنينو)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يضم مناطق (ج) والأغوار، كما يظن البعض.



وقال ليبرمان، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "نتنياهو أخبر ملك الأردن، أنه لن يكون هناك ضم فعليًا أو تطبيق السيادة، على تلك المناطق، والترويج هدفه فقط الانتخابات".



وكان نتنياهو، قال في وقت سابق: إنه في حال فوزه في انتخابات الكنيست، وبقائه رئيساً للحكومة، سينفذ ما يخص إسرائيل من (صفقة القرن) ويضم مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، وغور الأردن، وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل، ولن يهتم للتهديدات التي يطلقها الأردن، والسلطة الفلسطينية.



وقال نتنياهو، في حديث له نشر في صحيفة المستوطنين (مكور ريشون): إن الدليل على أن التهديدات بحل السلطة الفلسطينية وإلغاء الأردن لاتفاقية السلام مع إسرائيل لا تهمّنا، هو ما ترونه في الأيام الأخير من دفع مشروعات كثيرة لبناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية.