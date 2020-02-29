صحة غزة: لم تظهر أي أعراض مرضية على الخمسة المحجورين صحياً برفح

الحجر الصحي برفح

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خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

أكد مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة، بغزة، الدكتور مجدي ضهير، اليوم السبت، أنه لم يُسجل أي إصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، وأن القطاع خالٍ تماماً من المرض، مشيراً إلى أن هناك خمس حالات فقط، في الحجر الصحي، الذي أنشأته الوزارة بـ (معبر رفح البري)، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.



وأضاف ضهير في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": " تم فحص الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي، والنتائج كانت سلبية، نقوم بمتابعتهم بشكل يومي، ولم تظهر عليهم أية أعراض مرضية حتى اللحظة".



وحذر المواطنين من نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً إياهم باستقاء المعلومة من مصدرها الطبيعي أو الحقيقي، مؤكداً أن وزارة الصحة، جاهزة للتعامل مع استفسارات أي مواطن حول الموضوع.



وأكد، أن موقع وزارة الصحة، ينشر بشكل يومي، البيانات والمعلومات الدقيقة حول (كورونا)، وطالب وسائل الإعلام بالتأكد من الأخبار من خلال وزارة الصحة قبل نشرها، منعاً لنشر الإشاعات، وإثارة الهلع لدى المواطنين.



يذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خبراً، منذ أيام، مفاده تسجيل منظمة عالمية إصابة 17 مواطناً من غزة بفيروس (كورونا)، كما تداولوا رابطاً إلكترونياً، يتعلق بهذا الأمر.



ونفت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجمعة، الأنباء المتداولة حول تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس (كورونا) في القطاع، فيما قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة: أنه للأسف، قامت صحيفة ترويجية، بوضع قائمة البلاد التي أصيبت بفيروس (كورونا)، وذكرت أنه يوجد في قطاع غزه 17 حالة دون الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية، أو الدوائر المختصة في وزارة الصحة في الضفة الغربية أو غزة.