ليبرمان يَرُدُّ على أنباء دعمه لحكومة برئاسة غانتس

أفيغدور ليبرمان وبيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

نفى أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أن يكون حزبه قد اتفق مع أحزاب أخرى.



وهاجم ليبرمان حزب العمل، ورئيسه عمير بيرتس، بالقول: "قيادة حزب العمل المتلاشي خائفة، لدرجة أنها مستعدة للكذب واختلاق أي شيء"، مشيرًا إلى أنه يرى أن حزب (العمل)، انتهى سياسياً، بحسب ما نقل موقع (عرب 48)



وأوضح ليبرمان، أن حزبه "سيصوت بالتأكيد ضد أي حكومة لن يكون ً جزءاً منها"، معتبرًا أن بيرتس قام بمؤامرة؛ تهدف إلى إلحاق الضرر بحزب (يسرائيل بيتينو)، بسبب انتقال العديد من ناخبي العمل للتصويت له.



وأضاف: "نحن في (يسرائيل بيتينو) لم ولن نعقد اتفاقات مسبقة مع أي حزب، بل مع ناخبينا فقط".



وكان عمير بيرتس، كان قد كشف عن اتفاق مع رئيس تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس لإقامة حكومة أقلية، بدعم من ليبرمان.