قدورة فارس: فرص نجاة الأسير عروق ضئيلة ومتشائمون من إمكانية الإفراج عنه

أكد قدورة فارس، مدير نادي الأسير الفلسطيني، أن الوضع الصحي للأسير فادي العروق، خطير جداً، لافتاً إلى أن الأمر ليس متعلقاً بأزمة عابرة، وإنما يعاني من مشكلة صحية حقيقية، تشكل خطراً كبيراً على حياته.



وقال فارس لـ"دنيا الوطن": "نحن في غاية القلق من إمكانية استشهاده في أي لحظة، حيث يبلغ الأسير فادي العروق من العمر 77 عاماً، ويعاني من مرض السرطان، وقد أجريت له عملية جراحية عميقة في الأمعاء، ولكن مع الأسف، فإن فرص نجاته ضئيلة جداً".



وفي السياق، بين مدير نادي الأسير، أن هناك محاولات للإفراج عن الأسير عروق، لافتاً إلى أن هناك قانون إسرائيلي يسمح بالإفراج عن الأسرى المرضى، ولكن إدارة السجون، لم تتعاط معه، كما حصل مع الأسيرين الشهيدين بسام السايح، وسامي أبو دياك.



وقال: "متشائمون من إمكانية إطلاق سلاح الأسير فادي عروق، ولكن بالرغم من ذلك، يجب الاستمرار بالضغط؛ لتوفير فرص الإفراج عنه".

خاص دنيا الوطن