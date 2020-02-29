الصحة: فحصنا 120 شخصاً لـ (كورونا).. والبعض يرفض الحجر الصحي..وهذه ارشاداتنا للمواطنين

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خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

كشف منسق الطب الوقائي في الرعاية الصحية الأولية، بوزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور علي عبد ربه، أنه تم إجراء فحوصات (كورونا) لأكثر من 120 شخصاً من فلسطين، وكانت كافة النتائج سلبية، وبالتالي لم تُسجل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين حتى اللحظة.



وأضاف عبد ربه في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "لغاية اللحظة لم تُسجل أي حالة إصابة بـ (كورونا)، كل الوافدين القادمين من الدول الموبوءة والمشبوهة، نقوم بحجرهم، وفي الأكاديمية في أريحا، أخذنا من الجميع عينات، وتم فحصها والحمد لله، كانت النتائج سلبية".



وأكد أن بعض الأشخاص، العائدين من الدول المصابة، يتم وضعهم في الحجر المنزلي، متمماً: "إذا رأينا أي شخص خارج الحجر المنزلي، ووفق قانون الصحة العامة، يمكننا أن نرسل له الشرطة، ونعيده إلى الحجر في الأكاديمية في أريحا لضمان عدم انتشار الفيروس، ويصبح لدينا إصابات".



وأكمل: "نحن نعطي التعليمات للعائدين من الدول الموبوءة والمشبوهة، ونطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي، ونراهن أيضاً على وعي المواطن، ومدى تحمله للمسؤولية، وإدراكه لخطورة الوضع، فممكن أن أعود من دولة مشبوهة ولا يوجد على أي أعراض، ولكنني حامل للمرض، وأنقله لأهلي وأعز الأقرباء لي، فالحجر والابتعاد عنهم، والالتزام بتعليمات السلامة مهم جداً".



وكشف، أن هناك حالات ترفض الالتزام بالحجر، وتقوم بإرسال أشخاص من أقاربهم؛ للتعهد بضمان بقائهم في المنزل دون تنقل، معلقاً على الأمر بالقول: "الرئيس المنغولي في الحجر، هذا قانون صحة عامة، الحجر إجراء وطني، لذلك على الجميع أن يتحلى بروح الوطنية والمسؤولية، فالوطنية ليست شعارات بل ممارسة".



واستطرد: "عندما أطلب من الشخص أن يلزم غرفته لمدة 14 يوماً حتى نتأكد أنه غير مُصاب بـ (كورونا)، فانا أقوم بذلك حتى أحمي ابنك بالدرجة الأولى، فيجب أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية، للأسف هناك غير منضبطين".



وشدد على ضرورة قيام وزارة الصحة، بالتعاون مع الإعلام الفلسطيني، في هذه الفترة، بالتنبيه على عدم نشر الشائعات، لما لها من تأثير سلبي على المجتمع.



ووجه منسق الطب الوقائي بوزارة الصحة، تعليماته للمواطنين قائلاً: الفيروس ينتقل من شخص حامل للفيروس أو مُصاب بالفيروس إلى الأشخاص الآخرين، ويتم هذا الانتقال عبر الجهاز التنفسي، بمعنى عبر الرذاذ، لحماية نفسك أولاً عدم الاقتراب من أي شخص يعاني من أعراض إنفلونزا، وارتفاع حرارة، وخاصة الذين يحضرون من الخارج، من المناطق والدول الموبوءة.



وأضاف: "يجب تجب الاحتكاك بالعادين من الدول الخارجية، وعلى من يشعر بأعراض الإنفلونزا لبس الكمامة، واستخدام آداب العطس والسعال، عبر استخدام منديل ورقي، والتخلص منه بالطريقة السليمة، أو عبر المرفق من خلال وضع الكوع على الفم والأنف قبل العطس، لضمان عدم انتشار الرذاذ".



وطالب المواطنين بعدم الاقتراب لأكثر من متر لأي شخص لديه اعراض الإنفلونزا، وعلى الجميع المحافظة على النظافة العامة عبر غسل اليدين، بالإضافة إلى ضرورة طحي اللحوم والطيور والبيض بشكل جيد، مؤكداً أن تلك التعليمات تصح لكل مكان وزمان؛ للحماية من أي مرض فيروسي.



ويذكر، أن فيروس (كورونا) ضرب العالم، منذ بداية العام 2020، حيث ظهر بمدينة ووهان الصينية، وقد تجاوز عدد الضحايا في الصين حتى الآن 2700 شخص، فيما وصل عدد الضحايا خارج الصين إلى 48 شخصاً، حيث أبلغت إيران عن 15 حالة وفاة، وكوريا الجنوبية عن 12 وفاة، وإيطاليا عن 11، واليابان عن 5 حالات، وقد أبلغت هونغ كونغ عن وفاة شخصين، وسجلت كل من الفلبين وفرنسا وتايوان، حالة وفاة واحدة.