سفير أمريكا في إسرائيل: الفلسطينيون لهم عاصمة في القدس الشرقية

مدينة القدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان: إن بعض جوانب خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن) جيدة للفلسطينيين، ويجب استثمارها على أفضل وجه.



وأضاف فريدمان، في تصريحات لقناة (الجزيرة)، أن من بين الجوانب الجيدة، حل الدولتين، وعاصمة في القدس الشرقية، مضيفًا: "قد لا تكون العاصمة في عمق القدس بالدرجة التي يفضلها الفلسطينيون؛ لكن هناك عاصمة في القدس الشرقية".



ودعا فريدمان الفلسطينيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذراً من أن فرصهم للحصول على دولة تتضاءل مع مرور الزمن، مضيفًا: "لا يمكن للولايات المتحدة، أن تضمن نجاح الخطة، لكن ذلك يجب ألا يشكل عائقاً أمام جلوس الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات".



وختم فريدمان، حديثه، بالقول: "أعلنا للمرة الأولى، خلال إدارة ترامب، دعمنا حل الدولتين، والأمور قد تذهب في الاتجاه الخطأ دائماً، وليس هناك شك في ذلك.. نحن لا نضمن النجاح، لكن ذلك ليس سبباً لرفض الجلوس على طاولة المفاوضات".