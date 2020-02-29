نتنياهو: لا تُوجد إمكانية للتخلص من تهديد غزة إلا بحرب شاملة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل تتواجد في بيئة معادية، ومحاطة بمعسكر الإسلام المتطرف، الذي تديره إيران، على حد تعبيره.





وأضاف نتنياهو في رده على سؤال حول تعامل إسرائيل مع قطاع غزة، وكيف تقوم بتزويد القطاع بالكهرباء، في وقت تتعرض فيه للصواريخ من غزة: "نحن فيل في الأدغال، وهذا يتطلب منا العمل على عدة جبهات".





وتابع: "نحن نهاجم القوات الإيرانية في سوريا، ونمنعها من توطيد نفسها، ونعمل ضد حزب الله في عمليات مدروسة، ونعمل في ساحات أخرى، وفي غزة، أيضًا لا توجد إمكانية للتخلص من التهديد في غزة إلا من خلال حرب شاملة، منذ ارتكبوا الخطأ الفادح، وسلموا غزة إلى الإسلام الراديكالي، خضنا ثلاثة معارك قدت اثنتين منها، ونحن نلحق بهم ضررًا كبيرًا"، وفق ما نقلت صحيفة (إسرائيل اليوم).





وأضاف نتنياهو: "إذا كنا نريد حقًا استبدال هذه السلطة- يجب احتلال غزة، قد لا يكون لدينا خيار آخر، ربما لا تكون الضربات والاغتيالات المستهدفة الأخيرة، والتي سنواصل القيام بها، فعالة، وبالتالي لن يكون هناك خيار سوى احتلال غزة، وبما أن الحرب في رأيي هي الملاذ الأخير، أريد أن أستنفد كل الاحتمالات الأخرى".





وتابع: "أنا لست في عجلة من أمري للذهاب إلى الحروب، على أي حال، ستكون حملة أخرى مع مفاجآت كبيرة لم تكن موجودة في الوقت الذي كان فيه رؤساء الأركان أشكنازي ويعلون وغانتس في مناصبهما، هناك خطط أخرى الآن، ولن أشرحها بالتفصيل".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الردع فقط، والفهم بأن هناك حاجة إلى منع بعض الأمور، لكن إذا تم حرمانهم من الكهرباء، سيزداد مستوى التلوث في نظام الصرف الصحي الخاص بهم، وكما نعرف فإن الأوبئة لا تعرف الحدود، كما نرى الآن مع فيروس (كورونا)، خلق وضع تتدفق فيه مجاري غزة إلى عسقلان لأنهم لا يمتلكون كهرباء، سيكون خطأ مريرًا، لهذا السبب نحن نجد الدمج، إذاً تمكنا من تحقيق الهدوء من خلال الدمج بين الردع الأساسي والوسائل الإنسانية الأساسية، سيكون الأمر جيدًا.





وأردف: وإذا لم يحدث ذلك، يجب العمل، لأن ترك الوضع على حاله في الجنوب، هو أمر لا أنوي عمله، وهذا ليس بسبب وقوع إصابات في الأرواح، خاصة وأنه لا توجد إصابات تقريبًا، لكن هناك أضرار نفسية، خاصةً بين الشباب والأطفال، الذين يعيشون في قلق بسبب صفارات الإنذار (اللون الأحمر)، قلبي معهم، ولكن قبل أن أقدم على خطوة مثل الحرب، أنا أحاول استنفاد تدابير أخرى".



وتابع نتنياهو: "وقف إطلاق نار مستمر مع تفكيك قدرة حماس على التحصن والتسلح مع توفير رعاية معقولة للسكان هناك، ففي كل الأحوال، هناك مليونا شخص تحتجزهم حماس كرهائن"، وفق زعمه.



وشدد على أنه "بموجب خطة القرن، لكي يكونوا جزءاً من الكيان الفلسطيني بهذا الاسم أو غيره، يجب على أبو مازن أولاً تفكيك أسلحة حماس، وتفكيك غزة من السلاح، حسنًا، لن نعارض ذلك بالتأكيد، لكن يجب معرفة أن المكتب المركزي للإحصاء، أصدر بياناته، وأظهر أن العقد الأكثر هدوءاً، مع أقل عدد من الضحايا، هو هذا العقد الذي كنت فيه رئيسًا للوزراء، وهذا ليس من قبيل الصدفة، إنه نتيجة لسياسة مدروسة، هي أيضًا حازمة ومسؤولة، أنت تمارس القوة، لكن تتجنب الحروب الواهية، التي لن تحقق أي فائدة".

رام الله - دنيا الوطن