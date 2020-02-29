دولي

ترامب يُساند تركيا في الموضوع السوري

ترامب يُساند تركيا في الموضوع السوري
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خفض مستوى العنف في شمال غرب سوريا، ودعا الحكومة السورية وروسيا وإيران إلى "وقف هجماتها".

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، أن ترامب جدد التأكيد على دعمه لجهود تركيا لخفض التصعيد في شمال غرب سوريا، وتجنب كارثة إنسانية، بحسب ما نقلت عنه وكالة (رويترز).

وأضاف: اتفق الزعيمان على أنه يجب على الحكومة السورية وروسيا وإيران، وقف هجومهم قبل مقتل وتشريد المزيد من المدنيين الأبرياء.

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