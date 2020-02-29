أطفال يتناولون "السيرج والملح" في ساندويشات ومنزلهم لايصلح للعيش الآدمي يناشدون الرئيس





فمنزله غير مؤهل للعيش الآدمي، ولا يوجد أبواب أو نوافذ أو قصارة، أو إمدادات حيوية في المنزل، أو أدوات كهربائية أو حتى طعام وشراب لأطفاله الأربعة.





يزيد الوضع سوءاً أن لديه طفلين مريضين، وتضطر العائلة أثناء المنخفضات للهروب من المنزل، حيث يغرق منزلهم تماماً.





تقول العائلة لـ"دنيا الوطن" أنها توجهت لوزارة الإسكان قبل 4 أشهر، دون أي استجابة، كما أنهم لا يتقاضون مُخصصات شؤون اجتماعية، رغم تقدمهم لها أكثر من مرة.





الأب عاطل عن العمل في ظل الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعيشها قطاع غزة، ولا يجد الأطفال طعاماً يُنقذهم من الجوع، سوى خُبز يضعون داخلة "زيت وملح" ويأكلونه.





كما تُعاني الأم من نظرات الجيران إلى داخل منزلها المكشوف تماماً، بسبب عدم وجود أبواب أو نوافذ.





تُناشد العائلة الرئيس عباس، وجميع المسؤولين، وأهل الخير، بإنقاذهم، وترميم منزلهم بشكل بسيط فقط، ليكون ساتراً لهم.





للتواصل/0598280603

أو/ 0592648649





رام الله - دنيا الوطنيعيش المواطن تيتو حسن الددة (25 عاماً)، ظروفاً مأساوية لا يتخيلها العقل.