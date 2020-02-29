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شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك

شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك
زوجة السيسي تُعزي عائلة مبارك
رام الله - دنيا الوطن
قامت انتصار السيسي، عقيلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعزية، عائلة مبارك برحيل فقيدها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأناب الرئيس السيسي، اللواء أركان حرب، صبري السيد يوسف، لأداء واجب العزاء، بينما كثفت قوات الأمن والجيش والشرطة والحرس الجمهوري تواجدها، وانتشرت على طول الطرق المودية للمسجد.

وكان مبارك، قد توفي عن عمر ناهز الـ 92 عاماً الثلاثاء الماضي، وشيع جثمانه في جنازة عسكرية، تقدمها السيسي، وعدد من قيادات الدولة، الأربعاء، قبل دفنه بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة، وإعلان الحداد عليه 3 أيام في البلاد.



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