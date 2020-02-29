كتلة نضال العمال تُرحب بالمواقف النقابية الداعمة لمقاطعة (أمازون)

أمازون

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت كتلة نضال العمال في فلسطين ببيان "الشبكة النقابية العمالية للتضامن والنضال" والذي طالبت فيه بمقاطعة شركة (أمازون) الأمريكية؛ لتورطها في علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعمها للتمييز العنصري، الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين.



وجاء في البيان الموقع من 84 منظمة نقابية وحقوقية من جميع أنحاء العالم، أن قرار المقاطعة، هذا يأتي في إطار التضامن مع عمال البريد الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، ودعماً لتوجهات حركة مقاطعة إسرائيل.



وطالب البيان بضرورة العمل على ضم شركة (أمازون) لقائمة الشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية، الذي وصفها البيان بـ "قائمة العار".



وأكدت كتلة نضال العمال، على ضرورة توسيع دائرة التحرك الدولي؛ لإدانة جرائم الاحتلال، بحق شعبنا الفلسطيني، وبحق عمال فلسطين، بكافة القطاعات العمالية، مثمنة موقف المنظمات النقابية، والحقوقية، التي عبرت عن رأيها بكل جرأة ومبدئية، وبتضامن أممي متعاظم، إسناداً لعدالة القضية الفلسطينية.



وتوجهت بالتحية لجهود نقابة العاملين في البريد الفلسطيني؛ لجهودها الكبيرة في تعزيز المواقف الدولية، الرافضة للاحتلال، وإجراءاته العدوانية والعنصرية.