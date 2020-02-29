شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة والقدس
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم، أربعة مواطنين خلال مداهمات متفرقة في الضفة الغربية، فيما أحرق الشبان، جيباً لقوات الاحتلال، خلال مواجهات في مخيم شعفاط بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة عسكرية إسرائيلية، اعتقلت الشابين نور إبراهيم يحيى، وأمير يوسف يحيى، خلال مواجهات في قرية العرقة بجنين، فيما اعتقلت إسلام علي نوفل قرب المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد موسى مصطفى من قرية العيسوية، فيما تصدى الشبان لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط، وجرت مواجهات عنيفة، احترق خلالها جيب لقوات الاحتلال بزجاجة حارقة.

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