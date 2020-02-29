ترامب: سأترأس أمريكا 25 عامًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤيديه في ولاية كارولينا الجنوبية، قائلاً: إنه سيترأس أمريكا لمدة 25 عاماً.



وأضاف ترامب، أن مجلس الشيوخ، الذي يتحكم به الحزب الجمهوري، سيضع التعديلات، ضمن الدستور؛ لتمديد مدة الرئاسة إلى 25 عاماً.



وقال ترامب: "لنفعل ذلك، لنمدد فترة الرئاسة إلى 25 عاماً، لكن ليس أكثر من ذلك، أهذا كاف؟، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك).



ووفق القانون الأمريكي، لا يمكن لشخص واحد شغل منصب الرئيس لأكثر من فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، بموجب دستور الولايات المتحدة، وكان الاستثناء الوحيد هو الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي تم انتخابه أربع مرات.