البرغوثي: قمع الاحتلال لمسيرتنا بشارع الشهداء لن يوقف نضالنا لإسقاط التمييز العنصري
رام الله - دنيا الوطن
قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أثناء مشاركته في المسيرة، التي انطلقت تجاه شارع الشهداء في الخليل، والتي شارك فيها الآلاف: إن المسيرة كُرست لإحياء ذكرى شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي، ولكسر نظام الفصل العنصري في مدينة الخليل، ولإعلان الرفض الحازم لمؤامرة (صفقة القرن).
وقال البرغوثي: إن جنود الاحتلال، اعتدوا على المسيرة بشكل خطير، بإلقاء الحجارة عليهم من أسطح بنايات عالية، وبعد ذلك بإلقاء قنابل الصوت، وإطلاق الرصاص المعدني.
وقال: إن قمع الاحتلال، لن يوقف، أو يكسر نضالنا؛ لاسقاط نظام
(الأبرتهايد) والتمييز العنصري في الخليل وكل فلسطين.
قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أثناء مشاركته في المسيرة، التي انطلقت تجاه شارع الشهداء في الخليل، والتي شارك فيها الآلاف: إن المسيرة كُرست لإحياء ذكرى شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي، ولكسر نظام الفصل العنصري في مدينة الخليل، ولإعلان الرفض الحازم لمؤامرة (صفقة القرن).
وأشار إلى أن جماهير غفيرة بالآلاف، شاركت في التظاهرة، بالإضافة إلى عشرات من المتضامنين الأجانب، وأحد أعضاء البرلمان الأوروبي.
وقال البرغوثي: إن جنود الاحتلال، اعتدوا على المسيرة بشكل خطير، بإلقاء الحجارة عليهم من أسطح بنايات عالية، وبعد ذلك بإلقاء قنابل الصوت، وإطلاق الرصاص المعدني.
وقال: إن قمع الاحتلال، لن يوقف، أو يكسر نضالنا؛ لاسقاط نظام
(الأبرتهايد) والتمييز العنصري في الخليل وكل فلسطين.
التعليقات