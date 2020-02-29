هاشتاغ (#طنطاوي_مات) يتصدر تويتر

المشير حسين طنطاوي

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تصدر هاشتاج (#طنطاوي_مات) موقع التغريدات الشهير (تويتر) بعد انتشار شائعات عن وفاة المشير حسين طنطاوي، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة المصرية.



ورغم تصدر الهاشتاج موقع (تويتر)، وانتشار حمى الشائعات حول وفاته، لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن، حول وفاة طنطاوي، الذي ترأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسلم السلطة في البلاد، عقب تنحي الرئيس الأسبق، حسني مبارك في شباط/ فبراير عام 2011.



ووفق موقع (روسيا اليوم)، فقد نفت بعض المصادر، الشائعات التي ترددت عن وفاة المشير طنطاوي، بعد معاناته من وعكة صحية، تسببت في غيابه عن جنازة الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك.



وكان المشير طنطاوي، قد نعى في وقت سابق، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ونشر نعياً في إحدى الصحف، قال فيه: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيهِ راجِعونَ.. المشير حسين طنطاوي، ينعى بمزيد من الحزن والأسى، السيد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، تغمده الله بواسع رحمته، ومغفرته، وألهم أسرته الصبر والسلوان".