مُواطن من غزة يُناشد الرئيس واشتية: "أتمنى الانضمام لجامعة الاستقلال"
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن أحمد نافذ العجرمي (20 عاماً)، مُناشدة للرئيس عباس، بأن يساعده بالانضمام إلى جامعة الاستقلال.
وقال العجرمي - وهو متزوج وأب لطفل واحد - في مناشدته لـ"دنيا الوطن": "طرقت جميع الأبواب بلا فائدة، وأتمنى من الرئيس ورئيس الوزراء محمد اشتية مساعدتي في الانضمام إلى الجامعة".
للتواصل/0597558543
وجه المواطن أحمد نافذ العجرمي (20 عاماً)، مُناشدة للرئيس عباس، بأن يساعده بالانضمام إلى جامعة الاستقلال.
وقال العجرمي - وهو متزوج وأب لطفل واحد - في مناشدته لـ"دنيا الوطن": "طرقت جميع الأبواب بلا فائدة، وأتمنى من الرئيس ورئيس الوزراء محمد اشتية مساعدتي في الانضمام إلى الجامعة".
للتواصل/0597558543
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