مُواطن من غزة يُناشد الرئيس واشتية: "أتمنى الانضمام لجامعة الاستقلال"

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رام الله - دنيا الوطن

وجه المواطن أحمد نافذ العجرمي (20 عاماً)، مُناشدة للرئيس عباس، بأن يساعده بالانضمام إلى جامعة الاستقلال.



وقال العجرمي - وهو متزوج وأب لطفل واحد - في مناشدته لـ"دنيا الوطن": "طرقت جميع الأبواب بلا فائدة، وأتمنى من الرئيس ورئيس الوزراء محمد اشتية مساعدتي في الانضمام إلى الجامعة".



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