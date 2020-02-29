ضاحي خلفان: رأيت سلطان عُمان الجديد في المنام

ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أنه رأى سلطان عُمان، هيثم بن طارق، خليفة السلطان قابوس بن سعيد في المنام.



وقال خلفان في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "رأيت في منامي أنني في ضيافة سلطان عمان، هيثم بن طارق، وكنت أمشي برفقته في يوم حافل بالسلطنة، وقد أظهر لي اهتماماً ورعاية أشعرتني بالرضا".



وأضاف: "ثم بعد ذلك، رأيت أنني أتوجه الى حفل يقيمه أبناء الإمارات في السلطنة، وأنا رافع راية الإمارات كي أشارك في الاحتفال.. اللهم اجعله خيراً".



يشار إلى أن السلطان، هيثم بن طارق، أصدر مرسومًا سلطانيًا، يقضي بتعديل علم الدولة، وشعارها، ونشيدها الوطني، حيث تم التخلي عن الجُمل الأخيرة من النشيد الوطني الُعُماني، التي تحتوي اسم السلطان السابق قابوس بن سعيد، والذي توفى بداية عام 2020.