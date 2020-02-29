إيران تُهدد إسرائيل برد ساحق بسبب سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن رد الجيش الإيراني على أي عدوان أو تصرف أحمق من جانب إسرائيل، ضد مصالح البلاد في سوريا، والمنطقة، سيكون ساحقاً وباعثاً على الندم.



ورداً على تهديدات وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، الذي هدد بإنهاء التواجد الإيراني في سوريا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: إن "هيكلية وطبيعة هذا الكيان الصهيوني على مدى الأعوام الـ 70 الماضية، مبنية على احتلال أرض فلسطين، وأراض من الدول المجاورة، وارتكاب المجازر ونهب الثروات، والإرهاب والعدوان"، وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية الرسمية (إرنا).



وأشار موسوي، إلى أن "تواجد إيران في سوريا، مبني على دعوة واتفاق مع الحكومة في دمشق، وبهدف مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل أمريكا وإسرائيل".



وأضاف: "لن نتوانى ولن نجامل لحظة واحدة في صون التواجد في سوريا، والدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الإقليمية، وسنرد على أي عدوان أو تصرف يتسم بالحماقة، رداً ساحقا ًوحازماً، كما سنتابع تهديدات وتصريحات مسؤولي إسرائيل في المحافل الدولية".