طالب من غزة يُوجه أسئلة مباشرة إلى رواد الفضاء في المحطة الدولية





وتم اختيار مصطفى لتوجيه مجموعة من الأسئلة والاستفسارات مباشرة إلى رواد الفضاء المتواجدين في المحطة الدولية، يوم الاثنين الثاني من آذار/ مارس، وذلك ضمن برنامج تعليمي، تشرف عليه شركة مايكروسوفت ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لصالح طلاب المدارس التابعة لمايكروسوفت حول العالم، لتوجيه أسئلة يتم اختيارها بدقة من بين آلاف الأسئلة الواردة إلى الوكالة.



وقد تم اختيار سؤال الطالب من بين مجموعة واسعة من الأسئلة من جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن الأسئلة المرسلة بالآلاف، فيما تم اختيار الطالب بناءً على التفكير العميق، وثيق الصلة، والبصيرة النافذة.



وتعتبر مدرسة "المتميزون" الحديثة أول مدرسة في قطاع غزة و الثانية في فلسطين ضمن مدارس مايكروسفت حول العالم، وتشارك باستمرار في الاحداث التعليمية التي تنظمها الشركة حول العالم ضمن برنامج ( Microsoft Education ) منذ عدة سنوات، والمستند الى التعليم الحديث للقرن 21.



من جهتها، أكدت مديرة المدرسة ديانا سكيك، على أهمية هذا الإنجاز الفلسطيني لأول مرة، وهذه التجربة الرائدة لطلاب المدرسة، وإنجازاتهم على الصعيد العالمي.



م. ماجد أبو الهنود، وهو خبير في التعليم من مايكروسفت ومشرف على هذا البرنامج، أشار إلى مدى الإبداع الذي يتمتع به الطالب الفلسطيني، والمنافسة المميزة مع كافة طلاب العالم، مستشهداً بشهادة من مدير البرنامج في شركة مايكروسفت (Adam DeWesse) الذي أبدى إعجابة بالمشاريع التعليمية الواعدة التي تنظم في مدرسة "المتميزون" والقدرات الرائعة للطلاب في المدرسة الخاضعين لبرنامج مايكروسفت.





رام الله - دنيا الوطنيوجه الطالب مصطفى البربار من مدرسة "المتميزون" الحديثة بغزة، وفي حدث عالمي، أسئلة لمحطة الفضاء، حيث تنظمه (مايكروسفت) و(ناسا).