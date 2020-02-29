قوات الاحتلال تعتدي على شابين جنوب نابلس

الاعتداء على مواطن - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، على شابين على مداخل بلدة قريوت جنوب نابلس، واحتجزوهما لفترة من الوقت.



وأوقفت قوة للاحتلال شابين لم تعرف هويتهما، وتم إجبارهما على الجلوس أرضاً، ثم جرى الاعتداء عليهما، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).