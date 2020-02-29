كيم جونغ أون يُحذّر من تفشي (كورونا) في بلاده

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من عواقب وخيمة، في حال تفشي فيروس (كورونا) الجديد في بلاده، القريبة من الصين، مركز تفشي الفيروس.



وأشرف كيم جونغ أون على مناورات عسكرية لجيشه، وسط إجراءات مشددة في البلاد؛ لمنع انتشار الفيروس، وفقاً لوكالة (رويترز).



وأكدت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، أن السكان الذين ظهرت عليهم أعراض للإصابة، وضعوا في حجر صحي مدته شهر كامل.



وقال الزعيم الكوري: "في حال دخل المرض المعدي، الذي يتفشى من دون سيطرة، إلى بلادنا، فسنشهد عواقب وخيمة"، مضيفًا: "يجب أن لا يكون هناك حالات استثنائية داخل البلاد، وعلى الجميع الخضوع للبرنامج المضاد للوباء التابع للدولة".



وأصدر كيم أوامر بغلق جميع المنافذ البرية والجوية التي "من الممكن أن يدخل منها الفيروس إلى البلاد"، كما أمر بتشديد الفحص والاختبارات وإجراءات الحجر الصحي.