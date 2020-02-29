لجنة المتابعة العليا بشأن "الجنايات" تجتمع الاثنين لبحث الإجراءات الاستيطانية

محكمة الجنايات الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

كشف صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، النقاب عن اجتماع، سيعقد يوم الاثنين، للجنة المتابعة العليا، بشأن محكمة الجنايات الدولية.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن "هناك اجتماعاً قريباً للجنة المتابعة العليا، بشأن محكمة الجنايات الدولية".



وأضاف: هذا الاجتماع، سيكون يوم الاثنين لنتابع مع محكمة الجنايات كل الإجراءات الاستيطانية والاستعمارية، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، نفتالي بينت، بشأن كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا، في غزة والقدس، وسائر أنحاء الضفة الغربية.