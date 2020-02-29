ماذا جاء في آخر استطلاع رأي قبل الانتخابات الإسرائيلية؟

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رام الله - دنيا الوطن

أظهر استطلاع رأي أجرته القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، ويعتبر الأخير قبل الانتخابات الإسرائيلية، يوم الاثنين المقبل، التعادل في عدد المقاعد لحزب (ليكود) اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف (أزرق أبيض) الوسطي، بزعامة بيني غانتس، حيث سيحصل كل منهما على 33 مقعدًا.



وأظهر الاستطلاع من حيث الكتلة، أن كتلة "الوسط- يسار" بزعامة غانتس ستحصل على 57 مقعدًا، بينما ستحصل كتلة اليمين بزعامة نتنياهو على 56 مقعدًا.



وبيّن الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 804 أشخاص، 600 شخص من المجتمع اليهودي، و204 أشخاص من مجتمع "غير يهودي"، بنسبة خطأ تصل إلى 3.8%، أن ثالث أكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي، هو (القائمة المشتركة) برئاسة أيمن عودة ترتفع بعدد المقاعد لتحصل على 15 مقعدًا.



أما التحالف اليساري في الكنيست، (العمل-جيشير-ميرتس) برئاسة عمير بيرتس، تحصل على 9 مقاعد، بينما حزب (يسرائيل بيتينو) برئاسة أفيغدور ليبرمان يحصل على 7 مقاعد.



وفيما يتعلق بالأحزاب اليمينية: فيحصل حزب (يهدوت هتوراة) المتدين برئاسة يعقوب ليتسمان على 7 مقاعد، بينما حزب (شاس) المتدين برئاسة ارييه درعي وتحالف (يمينا) المتشدد برئاسة نفتالي بينت يحصلان على 8 مقاعد لكل منهما.



وأظهر الاستطلاع ان حزب (عوتسما يهوديت) المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير يحصل على نسبة 1.8% من التصويت، وبالتالي فلا يجتاز نسبة الحسم.



وفي السؤال حول من الأكثر ملاءمة لتولي منصب الحكومة؟ أجاب 45% من المستطلعة آراؤهم أن بنيامين نتنياهو هو الأنسب، فيما أجاب 35% لصالح بيني غانتس، بينما أجاب 13% من المستطلعين بأن لا أحد منهما ملائم لتولي المنصب، وأجاب 7% بـ "لا أعرف".