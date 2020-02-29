عمير بيرتس يكشف اتفاقًا مع غانتس لإقامة حكومة أقلية بدعم من ليبرمان

بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض

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رام الله - دنيا الوطن

فجّر عمير بيرتس رئيس تحالف اليسار في إسرائيل (العمل-جيشر-ميرتس) مفاجأة؛ بعدما كشف أن هناك اتفاقاً بينه وبين تحالف (أزرق أبيض) الوسطي، على إقامة حكومة أقلية في إسرائيل.



وقال بيرتس وفق ما نقل موقع قناة (أي 24 نيوز): "اتفقنا مع بيني غانتس، زعيم أزرق أبيض على تشكيل حكومة، وعدم الذهاب إلى انتخابات للمرة الرابعة، وإذا استبعد ليبرمان والقائمة العربية المشتركة بعضهما البعض، فسيتعين عليهما دعم هذه الحكومة من الخارج".



ووفق القناة، لم ينفِ (أزرق أبيض) وليبرمان أقوال بيرتس، لكنهم جميعاً عبروا عن غضبهم إزاءها، في حين نفى عضو القائمة المشتركة أحمد الطيبي ذلك، في تغريدة كتبها على صفحته بموقع (تويتر).