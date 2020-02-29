الهلال الأحمر يُصدر تنويهًا حول اللباس الطبي الواقي من فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تنويهًا، حول لباس الأطباء والمسعفين للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا).
وقال الهلال الأحمر، مخاطبًا الجمهور، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: من المهم عند رؤيتك لطواقم الإسعاف يرتدون هذا الزي، لا يعني إصابة الشخص المنقول بفيروس (كورونا).
وأضاف الهلال، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات التي تشابه أعراضها أعراض الفيروس.
أصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تنويهًا، حول لباس الأطباء والمسعفين للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا).
وقال الهلال الأحمر، مخاطبًا الجمهور، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: من المهم عند رؤيتك لطواقم الإسعاف يرتدون هذا الزي، لا يعني إصابة الشخص المنقول بفيروس (كورونا).
وأضاف الهلال، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات التي تشابه أعراضها أعراض الفيروس.
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