الهلال الأحمر يُصدر تنويهًا حول اللباس الطبي الواقي من فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تنويهًا، حول لباس الأطباء والمسعفين للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا).وقال الهلال الأحمر، مخاطبًا الجمهور، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: من المهم عند رؤيتك لطواقم الإسعاف يرتدون هذا الزي، لا يعني إصابة الشخص المنقول بفيروس (كورونا).وأضاف الهلال، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات التي تشابه أعراضها أعراض الفيروس.