الصين تُسجّل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رصدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، 427 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) داخل البلاد، مقارنة مع 327 حالة يوم الجمعة.



ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 79251 حالة حتى الآن، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وبلغ عدد الوفيات بالفيروس داخل الصين 2835 حالة بنهاية يوم الجمعة، وذلك بزيادة 47 حالة عن يوم الخميس.



وأعلن إقليم هوبي، موطن الفيروس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة منها 37 بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

رام الله - دنيا الوطن