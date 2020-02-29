تعرّف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم السبت، الموافق 29 شباط/ فبراير 2020 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل.



الدينار الأردني: 4:88 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.81 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل