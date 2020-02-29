شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً نهاراً شديد البرودة ليلاً، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ ليبقى الجو بارداً نهاراً شديد البرودة ليلاً والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل، تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين، خاصة يومي السبت والأحد من خطر:

1- تدني مدى الرؤية الأفقية.

2- خطر التزحلق على الطرقات.

3- شدة سرعة الرياح.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 12-7 12-7 14-5 بيت لحم 12-7 12-7 14-5
رام الله والبيرة 11-6 11-6 13-4 طولكرم 17-11 17-11 18-9
نابلس 13-8 13-8 15-6 قلقيلية 17-11 17-11 18-9
جنين 16-9 16-9 18-8 سلفيت 12-7 12-7 14-5
طوباس 16-9 16-9 18-8 روابي 13-8 13-8 15-6
الخليل 11-6 11-6 13-4 غزه 18-12 18-12 19-10
أريحا 21-12 21-12 22-11 خانيونس 18-12 18-12 19-10
الأغوار الشمالية 19-10 19-10 20-9 رفح 19-11 19-11 20-9

والله تعالى أعلم

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