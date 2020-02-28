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قرار بإغلاق المدارس في لبنان كإجراء احترازي بسبب (كورونا)

قرار بإغلاق المدارس في لبنان كإجراء احترازي بسبب (كورونا)
لبنانيون يتخذون اجراءات وقائية بسبب كورونا
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة التربية اللبنانية في بيان لها يوم الجمعة، إغلاق المدارس في البلاد من 29 شباط/ فبراير حتى الثامن من آذار/مارس آذار كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأعلن موقع (ليبانون ديبايت) اللبناني، اليوم الجمعة عن تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس (كورونا) في مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

وأفاد الموقع، إمكانية إرتفاع عدد الحالات المشخَّصة بهذا الفيروس خلال الساعات المقبلة.

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