الحكومة ترحب باستجابة النقابات الصحية لدعوتها بوقف إجراءاتها الاحتجاجية

حكومة الدكتور محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت الحكومة الفلسطينية باستجابة النقابات الصحية لدعوتها بوقف إجراءاتها الاحتجاجية والانخراط في حوار وطني مسؤول، في ضوء ما يتعرض له الوطن من تهديدات جدية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.



أكدت الحكومة في بيان مساء اليوم الجمعة، استعدادها للشروع في الحوار فورا للنظر في مطالب النقابات والاستجابة إلى الممكن منها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



جاء ذلك ردا على بيان صادر مساء اليوم عن 11 نقابة صحية أكدت فيه استجابتها للدعوة التي وجهها مجلس الوزراء مساء أمس بتعليق إجراءاتها الاحتجاجية، وبدء حوار "يغلب المصلحة الوطنية على أي شيء آخر".



وأعلنت النقابات الصحية مساء اليوم الجمعة عن استجابتها لدعوة الحكومة الفلسطينية للحوار، كما وأعلنت عن استمرار تعليقها لكافة الفعاليات الاحتجاجية حتى إشعار آخر.