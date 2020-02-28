شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك باجتماع لجنة تحسين نوعية الحياة للجنة برلمانات دول الأبيض المتوسط

فلسطين تشارك باجتماع لجنة تحسين نوعية الحياة للجنة برلمانات دول الأبيض المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
شارك سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي ممثلا عن دولة فلسطين في إجتماع " لجنة تحسين نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة" التابعة للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسطي، وذلك في مجلس النواب المغربي في العاصمة المغربية الرباط، حيث ناقشت اللجنة موضوع " التنوع الثقافي واللغوي في المنطقة الآورومتوسطية رافعة للإثراء والمثاقفة".

السفير الشوبكي قدم مداخلة في الإجتماع بإسم دولة فلسطين أكد فيها على ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز التنوع الثقافي واللغوي كوسيلة توحد المجتمعات وتقرب بين الشعوب في سياق تنويري نهضوي من شأنه أن يحقق السلم والأمن للعالم بشكل عام ولدول البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص في ظل ما تعانيه هذه الدول من أزمات إقتصادية وأمنية وإنسانية نتيجة ما يعصف بها من حروب وإحتلال وهجرات غير شرعية للضحايا.

وأشار إلى أهمية أن تعمل " لجنة تحسين نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية" على تفعيل النشاط والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( يونسكو) التابعة للأمم المتحدة، بوصفها منظمة دولية ذات إختصاصات متعددة تعنى بالحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان، وهو ما يتطابق مع أهداف وبرامج لجنة تحسين نوعية الحياة التابعة للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسطي.

هذا وقدم السفير الشوبكي في ختام مداخلته طلبا للدول الأعضاء في اللجنة لإعتماد قرار (يونسكو) بشأن القدس الذي إتخذه مجلسها التنفيذي بدورته ال 207 عام 2019م، والذي يؤكد على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، ويعيد التذكير بقرارات اليونسكو الستة عشر
الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكل الأعمال غير القانونية والمدانة الأخرى في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي، وضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم لـ (يونسكو) في البلدة القديمة للمدينة لرصد كل ما يجري فيها من إنتهاكات ضمن اختصاصات المنظمة. وقد عبر ممثلوا الدول الأعضاء في اللجنة البرلمانية عن ترحيبهم بالطلب الفلسطيني، وتمت إحالته للتصويت في إجتماع اللجنة القادم بهدف اعتماده.


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