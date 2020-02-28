سلطات الاحتلال تجبر مواطناً على هدم منزله ذاتياً في شعفاط

وهددت سلطات الاحتلال المواطن البشيتي بتغريمه 70 ألف شيكل أجرة الهدم، إن لم يقم بهدم منزله ذاتيا، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



ويخوض البشيتي منذ شهر آذار/مارس 2019 صراعا مريرا مع سلطات الاحتلال، لوقف أمر هدم منزله المكون من طابقين، وتبلغ مساحته 126 مترا مربعا.



وبدأ البشيتي هدم منزله منذ ساعات مساء أمس، على أن ينتهي اليوم، تجنبا لدفع تكاليف الهدم.



يشار أن المقدسي ماهر صيام من سلوان جنوب المسجد الاقصى، شرع أيضا أمس بهدم منزله ذاتيا، بتهديد من بلدية الاحتلال في القدس بحجة عدم الترخيص.



رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن محمد عبد السلام البشتي (26 عاما) من بلدة شعفاط بالقدس، على هدم منزله الذي يقطن فيه هو وزوجته، بحجة البناء غير القانوني.