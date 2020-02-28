شؤون فلسطينية

الرجوب يتلقى برقية شكر من وزير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني

الرجوب يتلقى برقية شكر من وزير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
تلقى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، رسالة من وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، شاكرا إياه على الموقف الداعم من حركة فتح والشعب الفلسطيني للصين في مواجهة فيروس (كورونا).

وأشار تاو في رسالته إلى أن هذا الموقف الذي عبر عنه الرجوب في رسالته، يعد دليلا واضحا على مشاعر الصداقة التي يكنها الشعب الفلسطيني وحركة فتح للصين والحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني.

ولفت تاو إلى أن الصين بذلت جهوداً كبيرة، واتخذت إجراءات شاملة وصارمة للوقاية من الفيروس، وأنها حققت نتائج هامة للسيطرة على تفشيه، مؤكدا أن جهود بلاده لاحتواء تفشي (كورونا) ليست من أجل حماية الشعب الصيني فحسب، وإنما لتقديم إسهامات للصحة العامة العالمية.

وأكد تاو أن الحزب الشيوعي الصيني يتطلع باهتمام كبير لتطوير علاقات الصداقة مع حركة فتح، ولتعزيز التبادل والتعاون بين الحزبين على أساس "إيجاد الأرضية المشتركة مع ترك الخلافات جانباً والاحترام المتبادل والاستفادة المتبادلة"، وبالشكل الذي يدفع باتجاه تطور العلاقات الصينية الفلسطينية إلى الأمام باستمرار.

وكان الرجوب وجه رسالة تضامن للوزير تاو، أكد فيها وقوف الشعب والقيادة الفلسطينية وحركة فتح مع الصين حكومة وشعبا في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، واستعداد فلسطين لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة والتي من شأنها وضع حد لتفشي الفيروس.

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