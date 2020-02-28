أكثر من 80 منظمة نقابية وحقوقية حول العالم تطالب بمقاطعة (أمازون)





وجاء في البيان الموقع من 84 منظمة نقابية وحقوقية من جميع أنحاء العالم أن هذا يأتي في إطار التضامن مع عمال البريد الفلسطينيين والشعب الفلسطيني ودعماً لتوجهات حركة مقاطعة إسرائيل.





وطالب البيان بضرورة العمل على ضم شركة (أمازون) لقائمة الشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية الذي وصفها البيان بقائمة العار.





ورحبت نقابة العاملين في الخدمات البريدية في فلسطين بالبيان قائلة: إنه موقف تاريخي من الأصدقاء حول العالم لاسيما في هذه الظروف القاسية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لظلم وقهر غير مسبوق.





وأكدت النقابة على أنها قامت بإخطار (أمازون) وأنها ستدعو لمقاطعة الشركة إلى أن تحترم القانون الدولي وتتراجع عن إعلانها العنصري الذي طالبت فيه الفلسطينيين بتغيير عنوانهم البريدي إلى إسرائيل لتمنحهم شحناً مجانياً لبضائعهم في إطار حملة عنصرية نفذتها الشركة لدعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الشبكة النقابية العمالية للتضامن والنضال بياناً طالب فيه بمقاطعة شركة أمازون الأمريكية لتورطها في علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ودعمها للتمييز العنصري الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين.